Chioschetti vaganti: venditori fai-da-te pure alla Cala

Improvvisati borsoni termici con acqua e limonate sono poggiati sul pavimento della passeggiata «a mare» della Cala. Li vendono i cosiddetti «bibbari», venditori total black che affollano prato e camminata sopratutto le sere dei fine settimana.
Mobilita Palermo denuncia una città sempre più allo sbando, in autonomia, senza controlli. Al porticciolo turistico, tra barche e locali affacciati sull’acqua, fioriscono i chioschetti abusivi.
