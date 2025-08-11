Palermo, la banda degli uomini neri: presa una cassaforte in una casa

Un furto apparentemente perfetto, studiato nei minimi dettagli e portato a termine con una precisione che lascia poche possibilità di errore. È successo nella notte tra sabato e ieri in un appartamento a un piano alto di un palazzo di via Emilia, dove una banda di almeno cinque o sei persone, tutte incappucciate e vestite di nero, ha scardinato una cassaforte senza fare alcuna effrazione sulla porta d’ingresso.

L’impressione di chi indaga è che si sia trattato di un colpo su commissione, con i ladri che sapevano esattamente dove andare e cosa prendere, entrando in azione senza mettere a soqquadro l’abitazione, segno di una preparazione precisa e di informazioni riservate.

Secondo quanto ricostruito finora, gli inquilini dell’appartamento sarebbero in viaggio o comunque fuori città. La banda ha raggiunto l’abitazione, ha aperto la porta senza forzarla e ha individuato la cassaforte, nascosta all’interno di un mobile. Con strumenti specifici, i ladri sono riusciti a scardinarla, poi l’hanno caricata sull’ascensore e l’hanno portata giù, per poi far perdere ogni traccia.