Né picnic, né assembramenti. Scattano i divieti alla Favorita e su Monte Pellegrino: multe fino a 500 euro

Dal 13 al 16 agosto scatteranno a Palermo una serie di divieti per garantire sicurezza, decoro e tutela ambientale in occasione del Ferragosto. Lo stabilisce un’ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla, che interessa il Parco della Favorita, l’Area della Riserva naturale orientata di Monte Pellegrino e le spiagge cittadine.

Il provvedimento vieta, dalle 00.00 del 13 agosto alle 07.00 del 16 agosto, lo stazionamento in Favorita e nella Riserva per allestire picnic con tavoli e sedie, accendere fuochi, utilizzare fornelli e montare strutture per attendamenti. Nelle stesse date, in orari serali e notturni, sono inoltre vietate sulle aree demaniali – comprese le spiagge – manifestazioni pubbliche, eventi aggregativi, accatastamento di legname e materiali infiammabili, accensione di fuochi e campeggio.

Dal 14 al 15 agosto, dalle 19.00 alle 07.00, sarà anche proibita la vendita e il consumo di bevande alcoliche. Per le bevande non alcoliche, vietata la somministrazione e la vendita per asporto in bottiglie di vetro o contenitori potenzialmente pericolosi, compresi quelli provenienti da distributori automatici.