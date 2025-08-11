Furto di cavi di rame in autostrada, carreggiate al buio sulla Palermo - Mazara del Vallo

Furto di cavi di rame lungo l'autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. I ladri hanno rubato i fili elettrici dell’impianto di illuminazione pubblica nel tratto in prossimità dello svincolo per Marina di Cinisi, lasciando completamente al buio sia la carreggiata principale che le strade laterali. I tombini di cemento sono stati aperti, le canaline divelte, i cavi tranciati e abbandonati tra i rovi.

«La zona, attraversata quotidianamente da residenti, turisti e pendolari diretti verso la località balneare di Torre Pozzillo, è estremamente pericolosa - dicono i residenti - soprattutto nelle ore notturne. La mancanza di illuminazione rappresenta un rischio concreto per la sicurezza stradale, con possibilità di incidenti anche gravi. Il furto ha inoltre compromesso l'illuminazione di un ampio tratto dell’autostrada».