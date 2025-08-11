Delitto Giaccone, stamattina la cerimonia di commemorazione

Oggi alle 10.30 la cerimonia in memoria di Paolo Giaccone, nel 43° anniversario dell’assassinio. L’evento nell’area davanti al cippo eretto a suo nome, al Policlinico, sede della scuola di medicina e chirurgia di Palermo.

L’iniziativa è promossa dal rettore dell’università Massimo Midiri, dal presidente della scuola di medicina e chirurgia, Marcello Ciaccio, e dalla direttrice dell’azienda ospedaliera, Maria Grazia Furnari.

«Ricordare Paolo Giaccone, oggi, non è un atto formale né un semplice dovere istituzionale: è una necessità morale. L’11 agosto 1982 non fu solo l’ennesimo delitto di mafia. Fu un gesto di sfida brutale contro la libertà della scienza, contro l’autonomia della coscienza, contro l’idea che esista un limite invalicabile oltre il quale nessun potere può spingersi. Paolo Giaccone non era un eroe in cerca di gloria. Era un uomo rigoroso, che faceva bene il proprio lavoro e che credeva che la verità non fosse negoziabile. Per questo è stato ucciso. L’omicidio tra i viali del Policlinico voleva rappresentare un messaggio di paura da parte della mafia. Ma, a distanza di 43 anni, quel messaggio è fallito. È fallito perché il nome di Paolo Giaccone oggi è inciso nella memoria di questa città, non come simbolo di morte, ma come testimonianza viva di dignità e coerenza». Lo dichiara il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla.