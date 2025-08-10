Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Rissa e accoltellamento in corso dei Mille a Palermo, due i feriti

Rissa e accoltellamento in corso dei Mille a Palermo, due i feriti

di

Una veduta esterna dell'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, 27 luglio 2025.La salma della bambina di 11 anni morta all'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo è stata portata all'istituto di medicina legale del Policlinico per l'autopsia. Secondo quanto si apprende, in passato era stata ricoverata all'ospedale dei Bambini più volte perché soffriva di crisi epilettiche resistenti ai farmaci. A portare la bimba in ospedale sono stati la madre e il compagno che sono poi stati sentiti dalla polizia. I genitori sono separati. Il padre è stato informato delle condizioni della figlia e si è precipitato al nosocomio. La 11enne viveva con la madre, il nuovo compagno e i fratellini. ANSA/IGOR PETYX

Due palermitani di 35 e 27 anni, ieri sera, si sono presentati al pronto soccorso del Buccheri La Ferla con alcune ferite da coltello. I carabinieri, che hanno aperto una indagine, hanno accertato che i due avrebbero preso parte a una rissa in Corso dei Mille.

Non si sa cosa abbia scatenato la lite: i due feriti si sono rifiutati di collaborare. I militari stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza per identificare chi abbia preso parte alla rissa. Non è escluso che ci sia qualche altro ferito che non si è presentato in ospedale.

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province