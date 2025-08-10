Palermo, ladri in azione a Bonagia: portati via i banchi dalla scuola Placido Rizzotto

Danneggiamento e furto due notti fa in una scuola di Bonagia, il plesso Placido Rizzotto che fa parte dell’istituto comprensivo Piersanti Mattarella è stato preso di mira dai ladri.

Dopo aver forzato e danneggiato la porta d’ingresso, i malviventi sono entrati nei locali portando via diversi banchi e sedie. A scoprire l’accaduto, ieri mattina, sono stati i collaboratori scolastici.

Le indagini sono condotte dai carabinieri, che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza per tentare di risalire ai responsabili.