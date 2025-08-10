Palermo, ladri in azione a Bonagia: portati via i banchi dalla scuola Placido Rizzotto

Danneggiamento e furto due notti fa in una scuola di Bonagia, il plesso Placido Rizzotto che fa parte dell’istituto comprensivo Piersanti Mattarella è stato preso di mira dai ladri.
Dopo aver forzato e danneggiato la porta d’ingresso, i malviventi sono entrati nei locali portando via diversi banchi e sedie. A scoprire l’accaduto, ieri mattina, sono stati i collaboratori scolastici.
Le indagini sono condotte dai carabinieri, che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza per tentare di risalire ai responsabili.
Dal Giornale di Sicilia in edicola
Scopri di più nell’edizione digitale
Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.
Caricamento commenti
Commenta la notizia