Palermo, la buca «invisibile» di via Ruggero Settimo

È sempre pronta ad accogliere rifiuti, cartacce, lattine, bottiglie e, perché no, anche malcapitati turisti e cittadini. Siamo in via Ruggiero Settimo a Palermo, in prossimità di via Magliocco. E qui c'è una pericolosa buca. Insidiosa, si è creata proprio al limite della carreggiata.

Avvistata da residenti e visitatori assidui, la buca sembra conquistare "terreno" grazie a eventi atmosferici come pioggia e caldo torrido. Un elemento comune dell'urban style che caratterizza molte zone della città.

Il rischio di inciampare, cadere o riportare lesioni è reale, soprattutto per chi si muove distrattamente, per bambini, anziani o persone con difficoltà motorie. La presenza dei paletti metallici poco distanti limita di poco l’accesso, ma non elimina il problema: la voragine è visibile, ma in una zona così affollata basta un attimo di distrazione per trasformare una passeggiata in un incidente.

Ciò che colpisce, tuttavia, è il senso di rassegnazione diffusa. Molti cittadini, ormai abituati a schivarla quotidianamente, finiscono per considerarla una componente fissa dell’ambiente urbano.