L'incendio sulla nave da Palermo a Napoli: la Rubattino era stata dissequestrata 3 mesi fa

La nave era stata dissequestrata il 5 maggio 2025: il Gruppo Onorato Armatori aveva, infatti, ottenuto dal tribunale del riesame di Genova il dissequestro della Raffaele Rubattino e di altri tre traghetti, bloccati il 24 aprile nell’ambito di un’inchiesta per presunte frodi in pubbliche forniture. La Procura sostiene che, nei collegamenti sovvenzionati tra Genova e Porto Torres, la compagnia abbia utilizzato navi non conformi alle norme ambientali internazionali. In particolare, sulla Rubattino e su altre unità, sarebbero stati modificati componenti chiave dei motori principali e dei generatori diesel, sostituendoli con pezzi di ricambio non originali, compromettendo così il rispetto dei requisiti ambientali internazionali. Modifiche che, secondo l'accusa, sarebbero state coperte con documentazione tecnica falsificata, inclusa la contraffazione di timbri di autenticazione pubblica, al fine di eludere i controlli delle autorità e mantenere attive le certificazioni di idoneità alla navigazione.