Incidente stradale a Palermo per Pietro Lo Monaco, l'ex ds dei rosanero e del Catania è ricoverato a Villa Sofia

Pietro Lo Monaco, ex amministratore delegato del Catania e oggi consulente dell’Enna in serie D, si trova ricoverato in ospedale dopo essere stato coinvolto ieri in un incidente stradale. A darne notizia è lo stesso Enna che in un post su Facebook «tiene a fare un grosso augurio di pronta guarigione al direttore Pietro Lo Monaco. Forza Direttore, riprenditi presto! Ti aspettiamo al Gaeta! Intanto faremo di tutto per renderti orgoglioso del nostro lavoro sulla scia dei tuoi preziosi consigli!».

Secondo quanto si apprende, l’incidente sarebbe avvenuto nella notte fra venerdì e sabato nel Palermitano. Lo Monaco, che si troverebbe ora nel reparto di terapia intensiva di Villa Sofia nel capoluogo siciliano, avrebbe riportato lesioni multiple ma non sarebbe in pericolo di vita. Intanto anche il Milan fa i suoi auguri al dirigente: «Tutto il mondo rossonero invia un grande in bocca al lupo, per una pronta guarigione a Pietro Lo Monaco, con un abbraccio alla sua cara famiglia».