Incendio sulla nave da Palermo a Napoli: è alla deriva nel golfo partenopeo

Un incendio è scoppiato nella sala macchine della nave traghetto Raffaele Rubattino, che si trova attualmente a nord ovest dell’isola di Capri ad una quindicina di miglia dal porto di Napoli. La nave, partita stamane da Palermo con 160 passeggeri e veicoli a bordo, è alla deriva, non essendo in grado di navigare autonomamente. Il capitano ha lanciato il mayday via radio e sono partite le operazioni di soccorso coordinate dalla Capitaneria di Porto di Napoli, che ha inviato sul posto due motovedette.

Le fiamme sarebbero sotto controllo e non si segnalano feriti. I passeggeri sono stati tutti trasferiti nella zona di prua.