Il giovane morto a Mondello: «Simone era un gigante buono»

Un vero e proprio gigante buono: chi conosceva Simone La Torre, il giovane di 23 anni morto tragicamente a Mondello sabato pomeriggio finendo tra le eliche che aveva affittato con gli amici, lo descrive come un ragazzo sempre disponibile e pronto ad aiutare tutti.

Diplomato all’Ipsia Enrico Medi a Palermo, lavorava nell'impresa edile del papà Tony, la mamma invece fa la casalinga. «Apprendere della tragica morte di un alunno di 23 anni è un dolore che squarcia - dice Rosi La Mantia insegnante di Simone -. Una famiglia per bene che mi ha affidato anche la figlia; è un onore quando i genitori ci affidano due figli, Il loro bene più prezioso».

Il ventitreenne aveva un fratello e una sorella. Ieri pomeriggio sono accorsi tutti sul molo di Mondello.