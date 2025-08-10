I bambini dello Zen in visita al lido del carabiniere di Isola delle Femmine

Una giornata speciale, all’insegna del divertimento e della legalità, ha animato il Lido del Carabiniere di Isola delle Femmine, dove i bambini del quartiere Zen di Palermo sono stati ospiti dell’Arma. L’iniziativa, frutto della consolidata e pluriennale collaborazione tra il Comando Provinciale dei Carabinieri di Palermo e la Fondazione L’Albero della Vita, ha offerto ai ragazzi, nell’ambito del progetto "Varcare La Soglia", un’occasione per trascorrere un momento di spensieratezza e vivere il mare in un contesto di accoglienza e divertimento. Tuffi, giochi in spiaggia e attività ludiche hanno riempito la giornata dei piccoli, accompagnati dagli operatori della Fondazione e dai militari dell’Arma.

"Non si è trattato - si legge in una nota - di un semplice evento, ma dell’ennesimo tassello di un percorso condiviso che vede i Carabinieri, in particolare quelli della Stazione San Filippo Neri, costantemente impegnati nel quartiere e che, con la loro presenza garantiscono non solo il semplice controllo del territorio ma un impegno concreto di vicinanza e supporto alla comunità. Da anni questa sinergia virtuosa contribuisce a tessere una rete di supporto per le famiglie in condizioni di vulnerabilità sociale ed economica, promuovendo progetti come 'ImpariAmò, un laboratorio didattico che vede i Carabinieri nelle vesti di 'maestrì per i bambini dello Zen". "Iniziative come queste rafforzano il legame tra istituzioni e comunità, dimostrando che l’educazione alla legalità passa anche attraverso gesti di vicinanza e umanità - conclude la nota -. La giornata al Lido del Carabiniere è un esempio tangibile di come la collaborazione possa costruire ponti, abbattere barriere e offrire ai più giovani la possibilità di guardare al futuro con speranza e fiducia"