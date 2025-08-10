Bagheria, rogo di rifiuti nei pressi di via Mattarella: vigili del fuoco in azione

Un incendio è divampato questa mattina nel fondo «Eucaliptus», nei pressi di via Mattarella, a Bagheria. A lanciare l’allarme ai vigili del fuoco sono stati i residenti. Le squadre antincendio hanno circoscritto le fiamme evitando che si propagassero.

Il rogo è stato appiccato ai rifiuti e ai tanti aghi di pino ricchi di resine infiammabili. Sono intervenuti anche gli agenti della polizia municipale e la protezione civile. I pompieri stanno bonificando l’area.