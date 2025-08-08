Seus, nuovo contratto di servizio triennale per il 118 in Sicilia

Un servizio di emergenza-urgenza 118 siciliano ulteriormente potenziato, più tecnologico e digitalizzato, monitorato capillarmente e in tempo reale e con la Seus ancora più protagonista. È all'insegna di questi obiettivi il nuovo Contratto di servizio triennale valido fino al 31 dicembre 2027 siglato in house providing tra l'assessorato regionale della Salute e la Società consortile partecipata e firmato rispettivamente dal dirigente generale della Pianificazione Strategica, Salvatore Iacolino, e dal presidente Riccardo Castro.

Così come accade ora la Seus metterà in campo i propri autisti-soccorritori e i mezzi di soccorso nelle 252 postazioni del 118 in Sicilia, compresa quella di Lampedusa. Continuerà ad occuparsi anche di servizi secondari, come il trasporto di sangue e/o materiali sanitari, di organi e/o equipe sanitaria.

«Nel nuovo contratto di servizio la Seus è valorizzata ancora di più e ciò ci rende orgogliosi- sottolinea il presidente Castro- Fondamentale la sinergia con l'assessorato della Salute guidato da Daniela Faraoni, con la Pianificazione Strategica diretta da Salvatore Iacolino, con il “Servizio 6” e la sua dirigente responsabile Lia Murè e con tutte le altri componenti del sistema di emergenza-urgenza siciliano».