Palermo, al via i lavori su via Crispi e Foro Italico: traffico e sosta regolati per 120 giorni

Al via dal 25 agosto 2025 importanti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria su strade e marciapiedi in diverse zone del centro di Palermo. L’intervento riguarderà piazza Tumminello, via Crispi, Foro Italico Umberto I e via Cala, e durerà fino a un massimo di 120 giorni.

La circolazione veicolare sarà modificata: prevista la chiusura al transito di metà carreggiata, per stralci funzionali di massimo 200 metri. È inoltre istituito il divieto di sosta 0-24 su entrambi i lati delle strade coinvolte.

I mezzi del trasporto pubblico potranno continuare a transitare sull’intero tratto dei lavori per garantire la continuità del servizio. Accesso consentito anche ai residenti con passo carrabile autorizzato, ai mezzi di soccorso, Forze dell’Ordine e ai veicoli della ditta esecutrice.

L’impresa incaricata dovrà posizionare segnaletica temporanea e indicazioni sui percorsi alternativi almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori. Gli interventi potranno svolgersi anche in orario notturno, festivo e prefestivo, con l’obbligo di limitare i disagi alla cittadinanza e garantire sempre sicurezza e visibilità dei cantieri.