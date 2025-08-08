L'omicidio di Prizzi, primi esami sul cadavere di Francesco Dino

Saranno eseguiti questa sera gli esami radiologici e la Tac sul corpo di Francesco Dino, il bracciante agricolo di Prizzi ucciso a coltellate poco distante dalla sua abitazione da un vicino di casa, di 27 anni, che ora è ricercato.

Domani mattina (9 agosto) sarà eseguita, invece, l’autopsia. La pm di Termini Imerese Lorenza Turnaturi ha incaricato i medici Stefania Zerbo, Giuseppe Lo Re e Marco Piraino di eseguire gli accertamenti all’istituto di medicina legale del Policlinico di Palermo. Il presunto autore del delitto fuggito in auto è ancora ricercato. La famiglia del bracciante agricolo è assistita dall’avvocato Mario Bellavista.