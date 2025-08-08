Capaci, è il giorno dell’addio a Simona Cinà

È il giorno dell’addio a Simona Cinà. In tanti affollano la Chiesa madre di Capaci. La città si è fermata per i funerali di una ragazza che era voluta bene da tutti. La pallavolista è morta in una villa di Aspra, Bagheria, dopo essere annegata nella piscina, durante la festa di laurea a cui stava partecipando, nella notte tra venerdì 1 e sabato 2 agosto.

La celebrazione delle esequie della ventenne nel paese in cui la ragazza abitava con la famiglia, Capaci. Il sindaco, Pietro Puccio, ha proclamato il lutto cittadino e dalle 12 alle 14 saranno interdette tutte le attività ludiche. L’amministrazione comunale ha invitato i negozianti ad abbassare le saracinesche, in segno di partecipazione al dolore di papà Luciano, della mamma Giusy Corleone, dei fratelli Gabriele e Roberta, gemella della giovane scomparsa.

Ieri si è svolta l’autopsia che ha rilevato la morte per annegamento della ragazza, nuotatrice provetta, annegata in una piscina di sei metri per quattro, profonda - nel punto più alto - meno di due metri.