Una piantagione di marijuana in un magazzino di Bolognetta, scatta il sequestro VIDEO

Gli ulteriori accertamenti in loco hanno inoltre consentito di rinvenire un sofisticato sistema di allaccio dei contatori elettrici totalmente abusivo, che ha fruttato al responsabile della coltivazione un prelievo illecito di energia quantificabile in circa 225.000.

In particolare, i militari del 2° Nucleo operativo Memropolitano e della compagnia di Bagheria hanno individuato un casolare diroccato, chiuso dall’esterno, dal quale proveniva un forte olezzo di marijuana. All’atto dell’accesso veniva identificato un soggetto, risultato incensurato, intento nella coltivazione e manutenzione di piante di marijuana che avevano già superato il metro di altezza. La piantagione era occultata all’interno di due distinti locali attrezzati mediante l’uso di lampade, climatizzatori e un impianto di areazione creato ad hoc per favorire una rigogliosa fioritura dell’illecita coltivazione.

Il soggetto, tratto in arresto e denunciato per i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti nonché per furto di energia elettrica, avrebbe incassato dalla vendita della stessa una cifra di quasi 100.000.

L’operazione testimonia la costante e capillare attività svolta dalla guardia di finanza per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella provincia palermitana, primaria fonte di finanziamento delle locali organizzazioni criminali.

Da ulteriori accertamenti, inoltre, è emerso che il presunto responsabile risulta inserito in un nucleo familiare all’interno del quale vi sono soggetti percettori di Reddito di Inclusione. Tale circostanza è stata altresì rappresentata all’autorità giudiziaria competente nonché all’Inps per la decadenza del beneficio e il recupero delle somme indebitamente percepite.