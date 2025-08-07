Palermo, in via Puglisi un’altra auto bruciata nel silenzio

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Ancora una Smart, ancora fiamme, ancora silenzio. Via Puglisi, traversa «dimenticata» di via Andrea Cirrincione, si conferma terreno ideale per chi cerca anonimato e impunità. Nessuna telecamera, zero presenze, nessun presidio. A ridosso dell’ex istituto salesiano Don Bosco Sampolo, oggi ridotto nella parte vecchia a un guscio vuoto e silenzioso, il fuoco si è preso un’altra auto.
L’ennesimo rogo si è consumato nel tratto che costeggia la linea ferrata della metro. Un segmento urbano abbandonato, pieno di sterpaglie e luogo privilegiato per l’abbandono di ingombranti. Uno spazio dove l’unica presenza regolare è quella del mercatino del sabato. Per il resto, regna il vuoto. Una strada che vive di ombre più che di passi.

Le domande tra i residenti si affastellano e restano sospese: chi brucia? Perché sempre lì? Perché sempre Smart? Ma soprattutto: «Perché via Puglisi non ha diritto alla stessa attenzione di altre strade?».

