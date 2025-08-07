Omicidio a Prizzi, ucciso in piazza a coltellate: muore durante il trasporto in elicottero

Omicidio a Prizzi. Un uomo, Francesco Dino di 57 anni, è stato accoltellato a morte davanti a una pizzeria in piazza marchese Arezzo a Filaga. A sferrare i due fendenti letali sarebbe stata una persona con problemi psichici, ma non si conoscono ancora le cause che hanno portato al tragico epilogo. La vittima è stata trasportata d’urgenza in fin di vita all’ospedale Civico di Palermo in elisoccorso, ma non c'era più niente da fare. I medici hanno potuto solo constatare il decesso, avvenuto durante il trasporto. Sul cadavere sono stati disposti i primi accertamenti: rx e tac. Indagano i carabinieri.

In aggiornamento