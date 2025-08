Sicurezza a Palermo, Piantedosi: «Reati in calo, buono il rapporto tra forze di polizia presenti e abitanti»

Nei primi mesi del 2025 i reati a Palermo e nell’area metropolitana sono calati del 13%, mentre sono aumentati in modo significativo i servizi di controllo del territorio. I dati sono emersi questo pomeriggio in prefettura nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato dal prefetto Massimo Mariani e presieduto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Erano presenti il capo della polizia Vittorio Pisani, il sindaco del capoluogo siciliano Roberto Lagalla, il procuratore generale Lia Sava e il procuratore della Repubblica Maurizio De Lucia.

Durante la riunione Piantedosi ha evidenziato tra le altre cose «il rapporto tra forze di polizia presenti sul territorio e abitanti, che a Palermo risulta essere più che buono», e i risultati straordinari riportati che sono un incentivo a rinnovare l’impegno per rafforzare gli organici. Il ministro ha espresso apprezzamento per l’ottimo lavoro svolto dalle forze di polizia grazie anche a un efficace raccordo istituzionale - aspetti, questi ultimi, riconosciuti unanimemente dai partecipanti all’incontro - annunciando il suo ritorno nel capoluogo siciliano per la fine dell’anno, dice la Prefettura.

Sempre sul fronte della prevenzione, in particolare per quanto riguarda la sicurezza urbana, è stato affrontato il tema dei fondi per la videosorveglianza: il capoluogo ha già ottenuto circa 3 milioni di euro per implementare le telecamere nell’area metropolitana, mentre altri 6 milioni sono pronti a valere sul Fondo Sicurezza Urbana 2024-2026.