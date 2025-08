Palermo, spengono le fiamme e scoprono il cadavere di un operaio della Rap

Stavano spegnendo un incendio quando dal fumo è emerso un cadavere. È la macabra scoperta fatta dai vigili del fuoco in via Darenu da Palermo, nel quartiere Santa Maria di Gesù, a Palermo, dove intorno alle 18,30 i pompieri erano intervenuti per domare un rogo di sterpaglie. La vittima si chiamava Francesco Sanfilippo, aveva 54 anni ed era un operaio della Rap.

Domate e spente le fiamme, sul terreno è stato trovato il corpo che presentava delle bruciature causate dalle fiamme. I vigili hanno allertato la polizia e sul posto sono giunti gli investigatori della Squadra mobile. Al momento tutte le piste sono aperte: l’uomo potrebbe essere stato investito dal fuoco che lui stesso potrebbe avere acceso, senza più riuscire a controllarlo.