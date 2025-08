Palermo, Piantedosi depone una corona d'alloro per Cassarà e Antochia

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha deposto una corona d’alloro nel reparto della squadra mobile di Palermo per commemorare il vice questore Ninni Cassará e l’agente di scorta Roberto Antiochia uccisi il 6 agosto del 1985 dalla mafia. Alla cerimonia hanno preso parte il capo della polizia Vittorio Pisani e il questore di Palermo Maurizio Calvino, i vertici dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza e i familiari di Cassará e di Antiochia.

Poi il ministro si è recato in prefettura per presiedere il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Massimo Mariani.