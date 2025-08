Operaio dell'Amap aggredito durante i lavori alla rete idrica di Camporeale

Un lavoratore dell’Amap, durante le operazioni sulla rete idrica necessarie a garantire la distribuzione nel comune di Camporeale, è stato aggredito da un residente della zona.

Maurizio Terrani, segretario della UilTec esprime «piena solidarietà» e chiede ai vertici societari e alle autorità competenti di «valutare e mettere in atto ogni azione possibile per tutelare l’incolumità dei lavoratori durante l’esercizio delle loro funzioni in un momento in cui, vista l’emergenza idrica, gli animi dei cittadini sono sempre più esasperati».