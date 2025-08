Il capo della polizia, Vittorio Pisani, a Palermo per commemorare Cassarà e Antiochia

Questa mattina, in piazza Giovanni Paolo II, il capo della polizia, il prefetto Vittorio Pisani, ha deposto una corona d’alloro in memoria del vice questore aggiunto Antonino Cassarà e dell’agente Roberto Antiochia, uccisi dalla mafia, alla presenza dei familiari delle vittime e delle autorità civili e militari.

Con il sindaco erano presenti - tra gli altri - il capo della polizia, Vittorio Pisani, il presidente del Consiglio comunale, Giulio Tantillo oltre ai familiari delle vittime. «Il 6 agosto 1985 Palermo fu scossa da uno dei suoi giorni più bui - ha detto Lagalla -. Il vicequestore Ninni Cassarà e l’agente Roberto Antiochia furono uccisi in un agguato mafioso di inaudita ferocia, sotto casa, in pieno giorno. Cassarà aveva collaborato con il pool antimafia, era un investigatore lucido e determinato, tra i primi a comprendere la struttura dei clan e il loro intreccio con pezzi opachi delle istituzioni. Oggi - conclude il sindaco - ricordiamo il loro sacrificio, ma non basta più ricordare se non accompagniamo la memoria con la verità, con il coraggio di rompere silenzi, di denunciare connivenze. Palermo deve molto a questi uomini. Ma non basta onorarli una volta l’anno. La città che vogliamo costruire ogni giorno, giusta, trasparente, non ricattabile sarà la loro vera eredità».