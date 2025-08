Blitz antidroga tra Carini, Capaci e Isola delle Femmine: 18 misure cautelari, smantellati tre gruppi criminali I NOMI

Tra i 18 destinatari, 3 risultano già detenuti per altra causa. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di spaccio continuato di sostanze stupefacenti (cocaina e marijuana), anche in concorso, e di estorsioni nei confronti di alcuni assuntori e dei loro familiari.

Secondo gli investigatori, lo spaccio avveniva con consegne a domicilio, su appuntamento telefonico, attraverso utenze dedicate. Le attività tecniche hanno inoltre permesso di documentare diversi episodi di estorsione e tentata estorsione, messi in atto per riscuotere i debiti contratti dagli acquirenti di droga. In alcuni casi, le pressioni si sono estese anche ai familiari degli assuntori.

Durante l’inchiesta, sono state denunciate a piede libero altre 12 persone per reati legati agli stupefacenti.

L’operazione ha visto l’impiego di circa 100 carabinieri, con il supporto della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento “Sicilia”, delle Aliquote di Primo Intervento del Gruppo di Palermo e delle unità cinofile antidroga e antiesplosivo di Palermo Villagrazia.

I nomi

Gli arrestati nell’operazione contro lo spaccio a Carini, Capaci e Isola come disposto dal gip di Palermo Paolo Magro sono: Alessio Francesco Bonanno, 22 anni, di Carini, Giuseppe Caruso, 49 anni, di Carini, Francesco Gambino, 32 anni di Carini, Lorenzo Pecoraino, 41 anni di Palermo, Giovanni Prestigiacomo, 21 anni di Desenzano del Garda, Giulio Prestigiacomo, 43 anni di La Spezia, Salvatore Prestigiacomo, 38 anni di Carini e Alessio Steri, 28 anni di Palermo.