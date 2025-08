Palermo, Reset in prima linea per la pulizia degli arenili: ecco le spiagge dove «si sporca di più»

Un tratto di costa suggestivo e straordinario che tuttavia fa i conti, in alcuni casi, con l'inciviltà. Vergine Maria, ad esempio. Nella spiaggia della borgata marinara che si trova tra l'Arenella e l'Addaura, nonostante la pulizia quotidiana garantita da Reset, si assiste a un triste spettacolo: spesso gli operai si ritrovano davanti a un campionario degno di uno sgombero, più che di una giornata di mare: sedie rotte, ombrelloni abbandonati, tavolini e in alcune circostanze anche banchi frigo dismessi. Altro che asciugamani e secchielli, qui sembra che qualcuno scambi l’arenile per una discarica con vista sul mare. Grandi quantitativi di rifiuti sono spesso abbandonati vicino ai cestini forniti da Rap nei pressi dell’arenile. Tra i rifiuti raccolti non solo sacchi e bottiglie, ma anche oggetti ingombranti.

Secondo i dati raccolti dalla società Reset, nella sola spiaggia di Vergine Maria si arriva a rimuovere fino a sei tonnellate di rifiuti al giorno, con un aumento significativo nel fine settimana. Una situazione analoga, seppur meno grave, si riscontra anche all’Arenella.

Le condizioni lungo la costa

Diversa la situazione negli altri tratti di costa. A Barcarello e Sferracavallo non si registrano particolari criticità, se non sporadici abbandoni di rifiuti. Mondello, da poco liberata dalle alghe, è ora più frequentata ma sotto controllo sul fronte della pulizia, anche se si segnalano piccoli abbandoni riconducibili in gran parte alle ore serali. Sul fronte sud, la spiaggia della Bandita risulta attualmente in buone condizioni e non presenta emergenze ambientali.

In arrivo il piano per Ferragosto

Reset, intanto, fa sapere che, come ogni anno, verrà predisposto un piano speciale di interventi per la sera del 14 agosto e per tutta la giornata di Ferragosto. I dettagli operativi saranno resi noti all’inizio della prossima settimana. «Le spiagge sono un patrimonio collettivo – sottolineano da Reset – e meritano rispetto da parte di tutti, cittadini e turisti».

Insomma, il decoro delle spiagge non può dipendere solo dagli interventi di pulizia, ma passa anche dal comportamento responsabile di chi le frequenta.