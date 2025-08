Palermo, provano a sbarazzarsi di 2 chili di droga lanciandola dal terrazzo: arrestata una coppia

Così, subito dopo, ha citofonato alla moglie dicendole che stava per salire a casa e che non era da solo. I poliziotti, fatte le scale e giunti al pianerottolo hanno bussato alla porta dell’appartamento interessato ed hanno intimato di aprire. Durante l’attesa hanno avuto modo di sentire strani rumori provenienti dall’appartamento e hanno udito il tonfo classico di qualcosa di pesante che viene gettato. Subito dopo ha aperto la porta la moglie del giovane.

I due sono stati fermati per un controllo. Durante la fase degli accertamenti, uno dei due giovani, non sapendo di essere stato, poco prima, "attenzionato", ha tentato di fuorviare i poliziotti circa la sua dimora, asserendo di abitare in un’altra zona, ma tale affermazione è stata subito confutata. Infatti, trovato in possesso della chiave del portoncino della palazzina, ha ammesso di risiedere in un appartamento dell’immobile.

Operazione antidroga della Polizia di Stato, a Palermo. Agli arresti domiciliari sono finiti due coniugi, lui 20enne e lei 19enne, mentre un parente della coppia è stato denunciato. Sequestrati oltre 2 chili di droga e centinaia di euro in contanti. I poliziotti, percorrendo le strade del quartiere "Villaggio Santa Rosalia", hanno notato due giovani che con fare sospetto facevano ingresso in un immobile di via Montegrappa per uscire poco dopo.

La donna stava spruzzando un deodorante per casa che, comunque, non ha impedito agli agenti di sentire l’odore classico e pregnante della marijuana. Fatto ingresso all’interno dell’abitazione, i poliziotti hanno notato una finestrella vicino all’ingresso ed affacciatisi all’esterno hanno scorto nel terrazzino al primo piano, sparse a terra, numerose dosi di quella che sembrava essere sostanza stupefacente già confezionata, alcuni panetti di altra sostanza e materiale vario.

Tutto il materiale gettato dalla finestra è stato recuperato: 108 dosi singolarmente confezionate di marijuana (per un peso di 228 grammi); una busta della stessa sostanza per un peso di circa 400 grammi; 11 panetti di hashish del peso di 100 grammi ciascuno; mezzo panetto e alcune dosi della stessa sostanza per un peso di circa 60 grammi; un coltello intriso di hashish, un bilancino di precisione; una spillatrice; varie bustine per il confezionamento ed un sacco in tela di colore blu.

All’interno dell’appartamento, a seguito della perquisizione domiciliare, sono state rinvenute due buste contenenti marijuana per un peso complessivo di 635 grammi, nell’armadio di una stanzetta inoltre è stato rinvenuto denaro contante di vario taglio per un ammontare pari a 615 euro. Tutto la sostanza stupefacente, per un peso complessivo pari a 2.425 grammi (1.263 grammi di marijuana e 1.162 grammi di hashish), il bilancino di precisione, il materiale per il suo confezionamento, ed il denaro sono stati posti sotto sequestro. I due coniugi arrestati per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, sono stati posti in regime di arresti domiciliari. Indagato in stato di libertà invece il parente che era in compagnia dell’arrestato al momento del controllo.