Palermo-Manchester City, il Suap vieta alcolici e contenitori in vetro e lattine

Il Suap (Sportello unico per le attività produttive) del Comune di Palermo ha emanato un’ordinanza che dispone misure straordinarie di sicurezza in vista dell’attesissima partita amichevole Palermo–Manchester City, in programma sabato 9 agosto allo stadio Renzo Barbera.

Tra i provvedimenti principali, il divieto di vendita di bevande superalcoliche e l’obbligo per gli esercenti di somministrare tutte le bevande – anche quelle analcoliche – esclusivamente in contenitori biodegradabili o compostabili. Sarà dunque vietata la vendita di bibite in bottiglie di vetro, lattine in alluminio o bottiglie di plastica non travasate.

L’ordinanza individua due aree dove entreranno in vigore le restrizioni: