Palermo, chiusa piazza Amendola: scatta la bonifica per rilevare eventuali ordigni bellici

Palermo si prepara a un nuovo intervento infrastrutturale che coinvolge uno snodo strategico della città. Emessa l’ordinanza con cui il Comune dispone la chiusura temporanea al traffico e il divieto di sosta in un tratto di piazza Amendola, in particolare nella corsia compresa tra via Brunetto Latini e via Sammartino. Il provvedimento si inserisce nell’ambito della seconda fase dei lavori per la chiusura dell’anello ferroviario, lungo la tratta Politeama–Notarbartolo.

Il cantiere, curato dalla D’Agostino Costruzioni Generali SpA, sarà attivo dal 18 al 29 agosto, salvo eventuali proroghe per esigenze tecniche. La prima operazione prevista è la bonifica da eventuali ordigni bellici, passaggio obbligato prima dell’avvio delle opere principali.

Le modifiche alla viabilità

Durante il periodo indicato sarà istituito: