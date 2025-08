Lotta all'evasione a Palermo, l'assessore al bilancio: dal Tar solo rilievi tecnici al regolamento

«In relazione ad alcune notizie diffuse sulla stampa locale, si precisa che il Tar non ha sospeso il regolamento comunale per la lotta all’evasione tributaria, che resta pienamente in vigore. L’ordinanza del Tar ha riguardato esclusivamente una determina dell’ufficio Suap, con cui era stata applicata una specifica sanzione. Si tratta di un passaggio tecnico, che non compromette la validità né l'efficacia del regolamento approvato dal Consiglio comunale». Lo scrive in una nota l’assessore al bilancio del comune di Palermo, Brigida Alaimo.

«Entro la fine del mese di agosto, l’ufficio tributi provvederà a rettificare lo strumento regolamentare, apportando le necessarie correzioni in linea con quanto disposto dal Tribunale amministrativo - aggiunge l’assessore - Il regolamento anti evasione è vivo, legittimo e rappresenta uno strumento fondamentale per garantire equità fiscale e legalità».