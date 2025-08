La pallavolista morta in piscina, la società di beach volley: «Simona sei speciale, ci mancherai»

«Siamo stati fortunati, onorati e orgogliosi di aver condiviso insieme tanti bellissimi ricordi che non dimenticheremo mai. Potevamo scrivere tante altre pagine, ma la vita è così tanto bella quanto perfida. Però siamo felici, felici di averti conosciuto e aver vissuto con te ogni attimo come se fosse l’ultimo. Il tuo sorriso e la tua energia sarà vita nei giorni bui. Ci mancherai tanto. Siamo fatti per

stare sulla sabbia e noi continueremo a farlo a qualunque costo. Proteggici da lassù. Sei speciale. Ciao Simo, ci vediamo al campo». E’ quanto dice la società di beach volley Gala Sport Academy per ricordare Simona Cinà la giovane pallavolista morta a Bagheria nel corso di una festa di laurea.