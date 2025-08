Dalla Sicilia al Giappone, sulle note di Vivaldi: Samuele Palumbo incanta il pubblico dell'Expo di Osaka

Lo spunto è stato dato dal Ministero dell'Istruzione che ha promosso a Osaka una tappa del campus itinerante Scuola Futura, il progetto di eccellenza, finanziato dal PNRR che punta a una scuola di domani, sostenibile, innovativa e inclusiva che possa formare adeguatamente cittadini consapevoli. In occasione della Settimana tematica dedicata all’Education, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha invitato alcuni studenti che si sono particolarmente distinti. Tra questi anche Samuele Palumbo - che frequenta il Conservatorio e fa parte come primo violino dell’Orchestra Kids del Teatro Massimo di Palermo; e ha vinto il talent di Canale 5 “ Tu sì que vales ” – che ha ricevuto i complimenti del Ministro Gilberto Valditara.

Una performance intensa e delicata, quella di Samuele, calata in un silenzio rispettosissimo di un popolo che adora e conosce perfettamente la musica europea. A colpire non è stata solo la tecnica di Samuele, sorprendente per la sua età, ma anche la sua maturità interpretativa, la capacità di raccontare emozioni con l’archetto. Tanti applausi anche per Nagasawa Yuki, giovanissimo violinista giapponese con cui Samuele ha collaborato.