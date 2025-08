Valentina Barbieri sbarca a Palermo: il giro in centro storico e la tappa da KePalle

«Volevo mangiare due arancine e mi sono ritrovate dietro le quinte a friggerle». Valentina Barbieri, 30 anni, imitatrice e comica romana, sbarca in visita a Palermo. Toccata e fuga la sua, la prima tappa di una crociera che la porterà in giro per le bellezze del Mediterraneo con Thomas Basilico, anche lui comico e influencer. Sulle stories pubblicate su Instagram c'è il Teatro Massimo, piazza Pretoria, i Quattro Canti e l'immancabile arancina, che Valentina e il suo compagno di viaggio hanno assaggiato da KePalle in via Maqueda. Sono entrati e durante l'ordinazione sono stati riconosciuti. Pochi minuti e la giovane comica indossava guanti e grembiule. Tra le mani ovviamente un'arancina, che ha poi tuffato nell'olio bollente tra risate e batti cinque. Il risultato è negli scatti postati sul profilo di Basilico: «Bedda matri».

«Avere a pranzo e a lavoro Rose Villain, Chiara Ferragni, Francesca Fagnani, Ilary Blasi, Michelle Hunziker e Benedetta Rossi tutte in una sola volta … è un grande piacere - scherza Danilo Li Muli, riferendosi ai tanti personaggi che la comica imita sul piccolo schermo - anche ''l’inimitabile'' Valentina Barbieri a Palermo e da Kepalle».