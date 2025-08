Ustica, a settembre il poliambulatorio sarà spostato in dei container. Sei medici scrivono al sindaco: «Situazione ingestibile»

Dal primo settembre il poliambulatorio di Ustica sarà spostato in alcuni moduli prefabbricati, per i residenti dei piccoli container, per consentire i lavori di ristrutturazione della struttura dell’Asp

di Palermo che da anni garantisce 3 mila interventi all’anno. Sono previsti lavori urgenti finanziati con i fondi del Pnrr. Non è stata trovata una soluzione alle strutture prefabbricate.

I sei medici in servizio a Ustica - Mattia Cammarata, Elisabetta Cafiso, Serena Saputo, Alberto Spataro, Maria Tricoli e Umberto Bonanno - hanno protocollato una nota con la quale chiedono un intervento urgente perché ritengono che i nuovi locali prefabbricati non siano idonei ad accogliere i poliambulatori.

«La soluzione trovata è ingestibile, mette a rischio l'attività di soccorso ed è assolutamente indecorosa per gli operatori sanitari - scrivono i medici nella lettera - il servizio di guardia medica è dalle 20 alle 8 della mattina. Nelle isole invece è h24 per 4 giorni. Il modulo a noi destinato, tolto il bagno, è di sei metri quadrati e non c'è posto per armadi e gli indumenti. Il modulo della sala medica è

10 metri quadrati di cui due occupati da un bagno da cui si accede dalla sala medica, cosa vietata dalla legge. Negli 8 metri quadrati deve entrare tutta l’attrezzatura medica».