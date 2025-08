Palermo, installate le prime isole ecologiche «intelligenti»

Sono pronte per entrare in funzione nei prossimi giorni, al termine della fase di formazione dedicata agli operatori, le prime isole ecologiche intelligenti installate a Palermo. Si tratta di una sperimentazione innovativa, rivolta al settore della ristorazione, pensata per migliorare la gestione dei rifiuti e contribuire al decoro urbano.

Le tre nuove postazioni sono state installate in via d’Alessi, via Napoli e via Venezia e serviranno complessivamente 13 attività commerciali del centro storico. Le isole sono dotate di cassonetti automatizzati ad accesso controllato tramite badge, che permetteranno un conferimento sicuro, tracciato e in fasce orarie prestabilite.

Il progetto è stato realizzato grazie al bando per l’erogazione di contributi alle imprese, pubblicato lo scorso anno dal Comune di Palermo, che ha sostenuto economicamente le attività impegnate nell’acquisto e nell’utilizzo di cassonetti tecnologici. Un esempio virtuoso di collaborazione tra pubblico e privato per una gestione più efficiente e sostenibile dei rifiuti urbani.