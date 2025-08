La morte di Simona Cinà: giovedì l'autopsia, domani gli esami radiologici

Sarà eseguita giovedì l'autopsia sul corpo di Simona Cinà, la giovane pallavolista di 20 anni morta nella villa di Bagheria nella notte tra l'1 e il 2 agosto. L'esame autoptico è fissato alle 9 alla Medicina legale del Policlinico.

Ma non saranno gli unici esami che verranno eseguiti sul corpo di Simona: domani alle 20, infatti, sono previsti degli esami radiologici che saranno svolti sempre alle cliniche universitarie.

Gli accertamenti irripetibili serviranno per far luce sulle cause del decesso Simona avrebbe perso la vita tra le 3,20 - l'ultima volta che le sue amiche l'hanno vista viva prima di andare via - e le 4,10 quando è arrivata la telefonata al centralino del 112.