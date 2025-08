La Cgil: primi licenziamenti dei lavoratori Almaviva, la Regione intervenga

«Circa 400 lavoratori siciliani ex Almaviva stanno ricevendo le lettere di licenziamento, come precedentemente annunciato, purtroppo. Sembrerebbe che per domani la Regione abbia convocato un tavolo tecnico tra gli assessorati per affrontare la vertenza Almaviva. È un passo che che va nella direzione che abbiamo chiesto fin dall’inizio e speriamo produca atti concreti e orientati a soluzioni reali: costituzione immediata del bacino regionale, responsabilità chiare dei vari assessorati e un crono programma vincolante e digitalizzazione». Lo dice la Slc Cgil Palermo, che resta in attesa delle prossime mosse della Regione.

«Abbiamo sempre sostenuto la necessità di un piano strutturale che utilizzi le competenze dei lavoratori Almaviva per il rilancio dei servizi pubblici- aggiunge la Slc Cgil Palermo - Saremo vigili e pronti a valutare il lavoro delle istituzioni sui risultati e non sugli annunci. I lavoratori non possono più aspettare: servono atti concreti e tempi certi. La Slc Cgil continuerà a battersi affinché il bacino non sia un parcheggio, ma una vera opportunità di ricollocazione per tutti gli ex dipendenti Almaviva. I lavoratori non meritano altre illusioni».