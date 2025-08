La morte di Simona Cinà, la Procura smentisce le tesi avanzate dai legali della famiglia

La Procura di Termini Imerese ha diffuso un comunicato ufficiale per chiarire alcuni punti sulla tragica morte di Simona Cinà, la ventenne trovata priva di vita in piscina dopo una festa di laurea in una villa a Bagheria. Il documento contiene informazioni precise sui primi accertamenti svolti, smentendo alcune ipotesi che erano state presentate dai legali della famiglia della pallavolista.

Secondo quanto ricostruito dalla Procura, «il corpo della ragazza è stato trovato intorno alle 4 del mattino da alcuni partecipanti ancora presenti alla festa». Si trovava «esanime sul fondo della piscina, in un angolo distante e dotato di scarsa illuminazione». Subito dopo il ritrovamento, «almeno due ragazzi si sono tuffati in acqua per soccorrerla, tentando le manovre di rianimazione in attesa dell’arrivo del personale del 118, che ha potuto soltanto constatare il decesso alle 5 del mattino».

Le forze dell’ordine, arrivate sul posto insieme al magistrato di turno, «hanno effettuato i rilievi, disposto i sequestri utili e avviato subito l’inchiesta. È stato chiamato anche il medico legale per un primo esame esterno del corpo, dopo il quale è stata ordinata l’autopsia».