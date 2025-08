Palermo, nuovo incidente in via Pitrè: scontro tra auto a un giorno dalla tragedia

Ancora un incidente in via Pitré, a Palermo. Stavolta lo scontro, avvenuto oggi tra due auto, non ha causato feriti ma arriva a meno di 24 ore dalla tragedia in cui ha perso la vita Samuele Gambino, 20 anni, deceduto sabato sera dopo l’impatto tra una moto e una Lancia Ypsilon nei pressi dell’aeroporto militare di Boccadifalco. Con lui viaggiava un diciassettenne, ora ricoverato in condizioni critiche al Civico.

Anche l’incidente di oggi è avvenuto nel tratto compreso tra piazza Pietro Micca e la cittadella della polizia, in una zona dove - secondo i residenti - da anni si verificano incidenti, spesso negli stessi punti.

Il consigliere comunale Antonino Randazzo ha scritto al sindaco Lagalla e agli assessori competenti per chiedere «interventi urgenti»: tra le proposte, limite di velocità a 30 chilometri, potatura degli alberi per migliorare la visibilità, segnaletica più chiara, illuminazione adeguata, autovelox e dissuasori di velocità. Particolare attenzione viene chiesta per gli incroci tra via Pitrè con via Villa Grifotta, via Giuseppe De Marco e vicolo Zappa Sarcano.