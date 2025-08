Il direttore della Caritas è il nuovo parroco a Brancaccio: ecco le nuove nomine a Palermo

È il quartiere degli ultimi, di quelli che vivono ai margini. Prigionieri senza catene di stenti e prevaricazione, gli abitanti di Brancaccio hanno visto luce e trovato voce grazie al sacerdote arrivato a consolare quel gregge rassegnato e sofferente. Il beato don Pino Puglisi ha fatto del regno dei mafiosi la bandiera del riscatto di tutte le periferie, il territorio difficile da proteggere e salvare sempre, anche dopo la sua morte.

E negli avvicendamenti alla guida delle parrocchie, l’arcivescovo Corrado Lorefice quella chiesa avamposto di legalità ritrovata l’ha adesso affidata ad un sacerdote «esperto» di poveri e bisognosi: è don Sergio Ciresi, direttore della Caritas, il nuovo pastore dei fedeli di San Gaetano, Maria Santissima del Divino amore e San Giuseppe artigiano. Nato in città nel 1970 in una famiglia benestante, amante del mare, pieno di amici, Ciresi vive inseguendo il divertimento e le mode, fino a un cambio radicale che gli permette di diventare sacerdote e di dedicarsi agli emarginati. Il suo impegno per una città più inclusiva gli è valso nel 2021 l’importante riconoscimento delle «Tessere preziose del Mosaico Palermo».