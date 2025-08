I fratelli di Simona: «Niente vestiti, solo le scarpe. E in piscina c’erano tutti»

«Quando siamo arrivati il corpo di nostra sorella era già a bordo piscina. Il suo corpo era coperto da un telo, con il costume. C'erano le pattuglie dei carabinieri e l’ambulanza. Ma ci sono tante cose che non tornano: era una festa di laurea ma non abbiamo visto la torta, non abbiamo trovato alcolici. Quando siamo arrivati i ragazzi erano tutti bagnati, in silenzio. Non abbiamo ritrovato i vestiti di mia sorella, abbiamo trovato solo le scarpe».

Così la sorella gemella, Roberta, e il fratello, Gabriele (nella foto) di Simona Cinà, la ventenne palermitana morta in una piscina di una villa a Bagheria, durante una festa di laurea. «Ci è stato detto che i ragazzi a festa in corso, con la musica, stavano pulendo la piscina. Lei conosceva 5 persone, la sua cerchia, su 80 invitati», precisano i fratelli.

Droga alla festa? «È una la possibilità, ci abbiamo pensato....», dice Gabriele ma precisa assieme alla sorella Roberta che se anche se ci fosse stata «Simona non l’avrebbe mai presa perché da sportiva faceva continui controlli, era sana come un pesce. Non vogliamo puntare il dito su nessuno, né dire qualcosa di affrettato, ma sicuramente c'è qualcosa che non va. Conoscevamo Simona e non era un tipo da annegare in piscina. Faceva surf, faceva tante cose, tanti sport nell’acqua che è impossibile che non avesse saputo gestire una situazione di acqua profonda. Faceva sempre i controlli perché faceva campionati dove li richiedevano comunque controlli».