Dopo il Covid, ci mancava la zanzara del West Nile

In Sicilia agosto è arrivato e già sono preoccupato. Dopo le temperature accettabili di questi giorni, che ci hanno fatto respirare, si prevede un moderato aumento del caldo, con la speranza che non si verifichino gli incendi che hanno devastato la nostra isola. Infatti si dice «le brutte notizie non arrivano mai da SOLE», riferendomi alle temperature alte ma anche al fatto che ne arrivano sempre altre. Infatti la preoccupazione di questa estate è legata alla zanzara del Nilo: ma dico io non potevano restare in Egitto?

Dopo il Covid adesso ci dobbiamo preoccupare della febbre trasmessa dalle zanzare? Non c’è bisogno di allarmarsi perché esiste dal 1937, però su soggetti anziani o su soggetti deboli può essere molto pericolosa. Io amo la natura ma con le zanzare sono litigato! Loro mi amano ma io no! Soprattutto le femmine che per riprodursi prelevano il sangue, mentre i masculi su «Babbasuni», non pungono e si nutrono del nettare dei fiori. Per fortuna le zanzare quando arrivano in Sicilia si sicilianizzano, cioè prendono usi e costumi di noi siciliani.