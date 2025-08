Bagheria, un video mostra Simona che balla con gli amici vicino alla piscina prima della morte

Un video girato durante la festa di laurea mostra Simona Cinà mentre balla sorridente con alcuni amici a bordo piscina. In un’altra sequenza, la si vede insieme a due ragazze all’interno di un bagno, intenta a ridere e muoversi a ritmo di musica.

Le immagini risalgono a poco prima del momento in cui sarebbe avvenuta la tragedia e rappresentano le ultime tracce visive della ventenne ancora in vita. Il filmato, che non mostra alcuna scena di tensione, potrebbe essere acquisito dagli inquirenti per ricostruire la sequenza temporale degli eventi.