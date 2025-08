Palermo, picchia la moglie in casa: arrestato. Non sarebbe stata la prima volta

Avrebbe picchiato la moglie nella loro abitazione in via Marinuzzi, nella zona della stazione centrale a Palermo. Un uomo di 33 anni, B. Y., cittadino straniero, è stato arrestato dalla polizia e si trova adesso nel carcere Pagliarelli. Secondo quanto riferito dalla donna, di 37 anni, anche lei straniera, non sarebbe la prima volta che subisce violenze da parte del marito.

A dare l’allarme sarebbe stata la stessa donna, che ha raccontato alla polizia di essere stata aggredita tra le mura domestiche. Immediato l’intervento degli agenti, che hanno fermato l’uomo e lo hanno portato in questura. La moglie è stata invece accompagnata in ospedale dove i medici hanno riscontrato delle lesioni al naso che le sono costate una prognosi di 7 giorni.

La posizione del trentaquattrenne è ora al vaglio della magistratura. L’uomo, secondo le informazioni raccolte, stava portando avanti le pratiche per ottenere il permesso di soggiorno.

Nel frattempo per la donna è stato attivato il protocollo del codice rosso, che prevede una corsia preferenziale per i casi di violenza domestica. Lei e il figlio sono stati accolti in una struttura protetta.