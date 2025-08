Palermo, l'Amat a far ripetere la prova orale a un candidato escluso da un concorso

Amat è stata condannata dal Tribunale del Lavoro di Palermo a far ripetere la prova orale a un candidato escluso da un concorso per dieci posti da meccanico.

La selezione, indetta nel dicembre 2023, prevedeva una sola prova orale su argomenti tecnici legati al profilo richiesto. Tra i partecipanti c’era anche G. C., trentenne di Misilmeri, che aveva già lavorato come meccanico proprio nell’azienda di via Roccazzo, con un contratto di somministrazione.

G. C. ha sostenuto il colloquio nell’ottobre 2024, forte dell’esperienza maturata in azienda. Tuttavia, dopo oltre sei mesi, con la pubblicazione dell’elenco degli idonei, il suo nome non è apparso.

Il giovane ha così deciso di rivolgersi agli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Gatto, che hanno presentato un ricorso d’urgenza. I legali hanno contestato la mancanza di trasparenza nella selezione, sottolineando come Amat non avesse mai pubblicato i criteri utilizzati per valutare la prova orale.