Nave per Ustica si guasta, disagi per operatori e turisti

Guasto per la nave Vesta diretta da Palermo a Ustica. La nave della Caronte&Tourist aveva lasciato questa mattina il porto di Palermo, ma poco dopo a causa di una anomalia al motore è tornata indietro. «E' la seconda volta che succede in pochissimo tempo e in piena estate - dicono dall’isola gli operatori economici e turistici - Ogni volta che salta un collegamento per noi in piena estate sono gravi danni. Grazie alla nave arrivano i generi alimentari e tutto quello che serve per garantire i servizi nell’isola dove ci sono tanti turisti». Dalla Caronte&Tourist confermano l'avaria.