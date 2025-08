I segni sul petto, la piscina poco profonda e tanti dubbi: le indagini sulla morte della pallavolista a Bagheria

Tutto accade in meno di un’ora, tra le 3:20 e le 4 del mattino. È questo il breve ma drammatico intervallo in cui si consuma la morte di Simona Cinà, 20 anni, giocatrice di beach volley originaria di Capaci. La ragazza si trovava a Bagheria, in una villa con piscina in via Sant’Isidoro 20, per partecipare a una festa di laurea organizzata da un amico pallavolista.

La dinamica appare fin da subito confusa. I ragazzi presenti – 80 in totale – raccontano poco. In 30 sarebbero andati via intorno alle 3. Alle 3:20, un’amica di Simona l’ha salutata, lasciandola mentre stava ancora ballando vicino la consolle, posizionata proprio accanto la piscina. Alle 4:10, arriva la chiamata al 118.

A notare il corpo è stato un ragazzo che stava raccogliendo i bicchieri di plastica. La piscina è piccola, solo 6 metri per 2, con acqua bassa, e Simona viene trovata a faccia in su, un dettaglio strano, visto che chi annega - come riferiscono gli investigatori - di solito viene ritrovato a faccia in giù.