Gli amici della squadra di beach volley di Simona sconvolti: «Il sorriso più bello che abbiamo mai visto»

«Il sorriso più bello che io abbia mai visto. Sempre solare, una ragazza che amava questo sport». Dalla Acg Beach, la società in cui giocava e allenava Simona Cinà, si parla poco. C’è spazio solo per lo strazio per la morte della ragazza. «Simona Cinà era una ragazza solare». La ragazza da qualche anno faceva parte della compagine: era tra le giocatrici più promettenti e «aiutava anche i più piccoli ad allenarsi e amare questo sport. Siamo distrutti. Abbiamo saputo della notizia intorno alle 8 del mattino. Non abbiamo parole, siamo rimasti tutti attoniti».

«Siamo sconvolti - afferma Paolo Di Maggio presidente Acds Capacense Volley, dove la ragazza ha mosso i primi passi nella pallavolo - amava la pallavolo. Ha giocato nella nostra società fino allo scorso anno. Per lei la pallavolo era tutto. Ha insegnato anche a tanti bambini. Siamo distrutti per la notizia». «Si è fermata lo scorso anno perché doveva fare un anno di Erasmus in Spagna andando anche a trovare il fratello - aggiunge il presidente - la ricordiamo con tanto affetto. Era una giovane assennata che amava lo sport e si impegnava molto. Partecipava anche a diversi tornei di beach volley in estate. Una grande perdita».